الاثنين: غيث نافع مع دخول فصل الشتاء

أعلن المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في شريط فيديو اليوم الجمعة، أن الطقس سيشهد انطلاقا من يوم الاثنين 29 نوفمبر وهو أول أيام فصل الشتاء نسقا تنازليا في درجات الحرارة، لتتراوح بين 11 و16 درجة في كل ولايات الشمال ومناطق الوسط الغربي ومرتفعات القصرين وتتراوح الحرارة بين 14 و19 درجة ببقية الجهات.

وتُعتبر أبرز ملامح الوضع الجوي بداية من اليوم هو هبوب رياح قوية تصل إلى 80 كلم/س في السواحل.

ووجه الغنوشي تنبيهات وتحذيرات للبحارة والملاحة والصيد البحري لأن البحر سيكون شديد الاضطراب ومضطربا بالشمال وهائجا إلى شديد الهيجان يوم السبت والأحد والاثنين .

وتوقع محرز الغنوشي تساقط أمطار متفرقة غدًا في مناطق الشمال والوسط، مع مؤشرات الغيث النافع والأمطار الرعدية يوم الاثنين

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