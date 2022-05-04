الاثنين 16 ماي: خسوف كلي للقمر مرئي بالبلاد التونسية

ستشهد الأرض خسوفا كليا للقمر يوم الإثنين 16 ماي 2022، بداية من الساعة 2 و32دق إلى غاية الساعة 7و50دق حسب التوقيت المحلي (ت.م) ويمكن مشاهدة أهم مراحل الخسوف في كل من اوروبا وإفريقيا وأمريكا.

وبالنسبة للبلاد التونسية يكمن مشاهدة أهم مراحل الخسوف انطلاقا من فجر يوم الإثنين 16 ماي على الساعة 3و27دق (ت.م) عند بداية دخول القمر في ظل الأرض، إلى غاية غروب القمر وهو في حالة خسوف كلي.

وبالنسبة لمدينة تونس يغيب القمر وهو في حالة خسوف كلي عند حوالي الساعة 5 و12 دق (ت.م).

وتدوم مرحلة الخسوف الكلي بالبلاد التونسية بين 39 دقيقة و61 دقيقة على غرار مدينة تونس حيث تدوم حوالي 43 دقيقة (وهي الفترة الممتدة من بداية مرحلة الخسوف الكلي إلى غايةغروب القمر).

ويمكن مشاهدة الخسوف بالعين المجردة فجر يوم الإثنين 16 ماي 2022.

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