الاثنين 24 فيفري: التاكسي الفردي في اضراب

يدخل التاكسي الفردي يوم الاثنين 24 فيفري 2020، في إضراب عن العمل مع إمكانية التصعيد بسبب عدم تطبيق الاتفاقات السابقة.

ويأتي هذا الإضراب على خلفية ما وصفه الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي « بمماطلة وزارة النقل في الاستجابة لمطالبهم بتطهير القطاع من الدخلاء ومواجهة تردي ظروف المهنيين ».

كما أرجع الاتحاد قراره إلى حالة التّهميش التي يعرفها قطاع التاكسي الفردي والوضعية المزرية التي بات عليها المهنيون بالاضافة الى تراكم الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات الايجار المالي والتامين وبيع قطاع غيار السيارات.

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