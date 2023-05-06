الاحتفاظ بالقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم السبت، لأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بالاحتفاظ بالقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق الذي تم إيقافه صباح اليوم بمطار قرطاج.

ووفقا لما أكدته إذاعة موزاييك اف ام، فإن قرار الاحتفاظ بالصحبي عتيق له علاقة بملف تعرّض منزله منذ أعوام الى السرقة وتمّ مؤخرا إيقاف المورّط في عملية السرقة وعرف الملف تطورات جديدة ستكشفها بقية الأبحاث لاحقا .

وكانت زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه تم منع زوجها من السفر إلى تركيا لحضور ندوة، مشيرة إلى أنه بعد الاستشارة تم إعلام زوجها انه محل تفتيش.

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