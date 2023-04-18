الاحتفاظ بالكاتب العام للنقابة العامة لعملة وزارة التربية

تمّ يوم أمس الإثنين، الاحتفاظ بالكاتب العام للجامعة العامة لعملة التربية لطفي العطواني، وفق ما نشره موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأفاد المصدر نفسه، أن عددا من مناضلي قطاع عملة التربية والفروع الجامعية للقطاع دعوا إلى التضامن مع العطواني واعتبروا التهم الموجهة له كيدية أدّت إلى إيقافه بعد مثوله أمام التحقيق.

كما طالب آنقوا الذكر زملائهم بترك الخلافات جانبا والوقوف وقفة الرجل الواحد بعد القرارات التي اعتبروها مصيرية للدفاع عن وحدة القطاع.

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