الاحتفاظ بالنائب عن قلب تونس الجديدي السبوعي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، اليوم الخميس، بالاحتفاظ بعضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس، الجديدي السبوعي، على إثر شكايتين تقدم بهما ضدّه والي زغوان، صالح المطيراوي.

وتتعلق الشكاية الأولى التي تقدّم بها الوالي في حقّ النائب بنشر الأخير تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » يتهم فيها المطيراوي بتلقي رشاوى بقيمة 800 ألف دينار من أصحاب مؤسسات صناعية مقابل تراجعه عن قرار غلق مؤسساتهم خلال فترة الحجر الشامل، والثانية من أجل التهجم على الوالي في اجتماع بمقر الولاية واتهامه بالفساد.

وفي السياق ذاته، أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان، نضال التليلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه بعد إتمام إجراءات البحث في الشكايتين والاستماع إلى الشهود وإلى المتهم، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالنائب، الجديدي السبوعي، في انتظار تقديمه غدا الجمعة إلى النيابة العمومية بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، ونسبة أمور لموظف عمومي من شأنها النيل من اعتباره دون القدرة على إثبات ذلك.

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