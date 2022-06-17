الاحتفاظ بالناطق الرسمي الأسبق للداخلية محمد علي العروي

أكدت مصادر متطابقة مساء اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية أذنت للإدارة الفرعية للجرائم الالكترونية والمالية المتطورة بالإحتفاظ بالناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية والاطار الأمني السابق المحال على التقاعد الوجوبي محمد علي العروي.

وتتعلق الأبحاث بالقضية المتعلقة بمؤسسة « أنستالينغو ».

وللتذكير فقد تم التخلي عن ملف ما بات يعرف بقضية شركة « انستالينغو » المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، نظرا لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، مع الاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة .

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