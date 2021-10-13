الاحتفاظ بسيف الدين الرايس

قررت اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، الاحتفاظ بالناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وكشفت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بسيف الدين الرايس في انتظار التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وإرساله الى تونس.

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