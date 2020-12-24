الاحتفاظ بصاحب الشركة المُورّدة للدرع الفاسد وموظفة بالميناء التجاري بسوسة

أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسوسة 1 جابر غنيمي اليوم الخميس، أن النيابة العمومية بمحكمة سوسة أذنت بالاحتفاظ بصاحب الشركة الموردة لـ72 طنا من الدرع الفاسد التي تم التفطن اليها من طرف مصالح الديوانة بالميناء التجاري بالجهة.

كما تم الاحتفاظ بموظفة تعمل بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات بالميناء التجاري بسوسة.

وكانت مصالح الديوانة بميناء سوسة قد تمكنت من التصدي لتوريد شحنة من مادة الدرع الفاسدة تزن 72 طنا.

و تتمثل تفاصيل العملية في إيداع الشركة الموردة تصريحا مفصلا لدى المكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة قصد الوضع للإستهلاك لمادة الدرع الموردة يتضمن بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري تؤكد سلامة البضاعة الموردة و تسمح بتسريحها من الميناء و بمزيد التدقيق في الوثائق المضمنة صلب التصريح الذي تقدمت به الشركة الموردة تبين خلو الملف من نتيجة اختبارين مخبريين أجريا على عينات من البضاعة الموردة لذلك رفضت مصالح الديوانة تسريح البضاعة من الميناء و تمت دعوة الشركة الموردة إلى موافاة الإدارة بنتائج هذه التحاليل المخبرية إلا أن الشركة لم تجب على هذا الطلب.

و بعد أيام من رفض تسريح البضاعة توصلت مصالح الديوانة بمراسلة صادرة عن مصلحة المراقبة الصحية للنباتات تطلب فيها حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري.

تبعا لما تمت ملاحظته من تضارب في وثائق هذا الملف تولت مصالح الديوانة استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 و التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض و عهدت لإحدى لمصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة البحث في عملية الاستيراد و ما تضمنه الملف من وثائق.

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