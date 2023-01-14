الاحتفاظ بـ 3 أشخاص من أجل تكوين وفاق إجرامي وحيازة قوارير حارقة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء السبت، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أذنت يوم 14 جانفي 2023 بالاحتفاظ بـ 3 أشخاص من أجل « تكوين وفاق إجرامي قصد الإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وبثّ الرعب في صفوف المواطنين ومسك وحيازة قوارير حارقة قصد الاعتداء على مأموري الضابطة العدلية »، وذلك على إثر تمكن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرمبالية من حجز كمية من الزجاجات الحارقة « مولوتوف » عمد المظنون فيهم إلى إخفائها داخل سيارة أحدهم.

وفي سياق متصل، توفرت معلومات لدى المصالح الأمنية مفادها سعي بعض الأطراف إلى تحريض عدد من المراهقين والقصّر وذوي السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب ببعض الأحياء الشعبية، والعمل حثيث قصد القبض عليهم وإحالتهم على العدالة.

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