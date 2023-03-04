الاحتفاظ بـ 4 أشخاص عمدوا إلى حرق العلم الأمريكي بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، عن إقدام بعض الأشخاص اليوم 4 مارس 2023 على حرق علم الولايات المتحدة الأمريكية على هامش وقفة احتجاجية انتظمت على مستوى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورڤيبة بالعاصمة.

و تولت الوحدات الأمنية ضبط المعنيين وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأنهم، أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض والإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى عدم الخلط بين حرية التعبير والتظاهر السلمي وبين إتيان ممارسات من شأنها الإساءة أو الإعتداء على الغير.

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