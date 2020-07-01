الاحتفاظ بـ7 أشخاص من الخطوط التونسية بشبهة تجاوزات وفساد مالي

أعلن رئيس وحدة الاعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية قررت اليوم الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية، على أن يتم البت لاحقا في الموضوع.

وأكد الدالي أن هذا القرار يأتي تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية في شركة الخطوط التونسية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.

يذكر أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد تلقى مؤخرا شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.

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