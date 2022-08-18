الاحتفاظ بمحمد الهنتاتي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ اليوم الخميس 18 أوت 2022، لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو بالاحتفاظ بمحمد الهنتاتي من أجل » شبهة التحرش » .

وحسب محاضر البحث، فإن الواقعة جدت في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس حيث تم تقديم شكاية ضد محمد الهنتاتي واتهمه صاحب الشكاية بالتحرش، في حين أنكر المشتكى به ما نسب إليه ليتم إجراء مكافحة قانونية بين الطرفين تمسك إثرها الشاكي بالتتبع العدلي في حق المشتكى به, وفق ما اوردته إذاعة موزاييك.

وتقرر الاحتفاظ به بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

كلمات البحث :احتفاظ;محمد الهنتاتي