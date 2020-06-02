الاحتفاظ بموظفين سامين بشركة السكك الحديدية بتهمة شبهة فساد

أعلن رئيس مكتب الإعلام و الاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالى في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت اليوم قرارا بالاحتفاظ بـ11 شخصا، من بينهم موظفون سامون بالشركة التونسية للسكك الحديدية، بشبهة فساد مالي في ما يعرف بصفقة اقتناء محركات قاطرات.

وأوضح الدالي بأن قرار الاحتفاظ هو من أجل الإضرار بالادارة بمخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية، مشيرا الى أن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال البحث والتحريات اللازمة على أن يعرض المشتبه بهم لاحقا على النيابة العمومية بالقطب.

وأشار المتحدث إلى أن مبلغا عن الفساد تقدم بشكاية الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ 12 ديسمبر 2019 ، وتعهدت النيابة العمومية بها وقامت بالأبحاث والتحريات اللازمة، وبالعديد من السماعات وتحصلت على مؤيدات في هذه القضية.

وتتعلق شبهة الفساد التى يتم التحقيق فيها ، بطلب عروض دولي لاقتناء 4 محركات قطارات لفائدة الشركة، اثبتت التحريات أن محركين اثنين منها تم جلبهما الى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019).

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