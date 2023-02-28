الاحتفاظ بوزير البيئة الأسبق رياض الموخّر

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بوزير البيئة الأسبق رياض الموخّر.

وللتذكير فقد تم ليلة أمس الاثنين، ايقاف رياض الموخر على خلفية شبهة فساد مالي وإداري.

تجدر الإشارة إلى أن رياض الموخر تولى منصب وزير للشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018، كما أنه أحد الأعضاء المؤسسين لحزب آفاق تونس.

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