الاذن بفتح بحث فني معمّق في انفجار مصنع الفولاذ ببنزرت

أكّد الرئيس المدير العام بمصنع الفولاذ منير مخلوف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن الفرن رقم 1 المخصص لإذابة الخردوات (قطع المعادن الصغيرة) بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، انفجر بصفة مفاجئة صباح اليوم الاثنين، متسبّبا في إصابة 6 أشخاص وأضرار مادية بهيكلة الفرن.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم السماح لـ5 من العمال الذين أصيبوا بمغادرة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، في حين تم الإحتفاظ بالعامل السادس الذي تم توجيهه إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليدين.

وأضاف مخلوف أن أسباب الحادث، وفق المعطيات الأولية، « فنية بحتة » حيث تسرّبت بعض المياه إلى شبكة الحديد الصلب، وقد تم الإذن بفتح بحث فنّي معمّق في الغرض من قبل الفرق الفنيّة المختصة، ولاحظ أن عمل المصنع لن يتوقف عن الإنتاج، حيث سيتواصل العمل بالفرن رقم 2 المخصّص لذات الغرض، بالتوازي مع إصلاح هيكلة الفرن المتضرّر.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي تحوّل إلى مكان الحادث وتوقف عند مختلف التدخلات التي تم تفعيلها للغرض.

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