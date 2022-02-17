الاستماع لمنظمة أنا يقظ في قضية «عقود اللوبيينغ» لحركة النهضة

تم يوم الأربعاء 16 فيفري 2022، الاستماع لمنظمة أنا يقظ في القضية المتعلقة بـ »عقود اللوبيينغ » لحركة النهضة لدى الحرس الوطني بالعوينة حيث قام وكيل الجمهورية بإحالة القضية على القطب القضائي المالي وموضوعها « ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي احزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية » .

وكشفت منظمة أنا يقظ أنها أفادت أمس بمعطيات جديدة تتعلق بهذه القضية.

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