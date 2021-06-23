الاشتباه في تسجيل إصابة بالسلالة البرازيلية في تونس

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى الرابطة سامي المورالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 23 جوان 2021، الاشتباه في تسجيل إصابة بالسلالة البرازيلية لفيروس كورونا في تونس في انتظار استكمال التقطيع الجيني وصدور نتائجه.

وقال المورالي إن فريقا من الخبراء بمعهد باستور ومستشفى شارنكول ينكب حاليا على استكمال التقطيع الجيني للكشف عن أحد سلالات فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في تونس والتي تتطابق مبدئيا مع خاصيات السلالة البرازيلية.

ولفت الى أن السلالة البرازيلية لفيروس كورونا تتميز بالخصوص بسرعة الانتشار وبتأثير أوسع على الشرائح العمرية الصغيرة.

من جهته، توقع عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي تسجيل سلالة تونسية، معتبرا أن الوضع الوبائي في القيروان يُمثل أرضية لظهور سلالات جديدة.

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