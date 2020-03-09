الاشتباه في إصابة ديواني بمطار قرطاج بكورونا: الديوانة توضح

أكدت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها الاشتباه في إصابة عون ديوانة يعمل بمطار تونس قرطاج بفيروس كورونا واخضاعه إلى إجراءات الحجر الصحي، عار من الصحة.

وبينت الديوانة بأن الأمر يتعلق بحالة إرهاق أحس بها أحد أعوان الديوانة بالمطار، فتم توجيهه إلى مصحة ديوان الطيران المدني والمطارات وفحصه من قبل الطاقم الطبي حيث تبين أنه لا يشكو من أية أعراض على علاقة بالمرض المذكور.

وأشارت الإدارة العامة للديوانة إلى أن سير عمل مصالحها بمطار تونس قرطاج يتواصل بصفة عادية.

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