الاعتداء على جامع الرحمان بالمرسى وأحد إطاراته

تمّ صباح اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، الاعتداء على جامع الرحمان وأحد إطاراته بمنطقة الجبل الخاوي بضاحية المرسى، وقد تحول أحمد عظوم على عين المكان للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعته عن كثب.

وجددت الوزارة تنديدها بمثل هذه الاعتداءات مهما كان مأتاها وهدفها والذي ينبغي شجبها والتصدّي لها في نطاق الأطر القانونية، مثمنا بالوقفة الحازمة للسلط المعنيّة المركزية والجهوية وسرعة التدخّل الأمني للتعهّد بالموضوع حماية لبيوت الله وحرمتها وإطاراتها القائمة على شؤونها والباذلين جهودهم لخدمتها.

هذا أشادت الوزارة بوسائل الإعلام العمومية والخاصة التي تفاعلت حينيّا مع الحادثة واتصلت مباشرة بمصالح الوزارة للتثبت والحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها، متعهدة بدورها بإطلاع الرأي العام على كل مستجدّ في هذا الخصوص وفي حدود ما هو راجع إليها بالنظر.

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