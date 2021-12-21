الاعلامي توفيق الخذيري في ذمة الله

توفي مساء اليوم الثلاثاء، المنتج والمنشط بإذاعة المنستير والمعلق الرياضي توفيق الخذيري اثر نوبة قلبية مُفاجئة عن عمر يناهز 52 سنة .

وقد قضى الراحل توفيق الخذيري سنوات طويلة من التنشيط بمؤسسة الإذاعة التونسية بالمنستير في قسم الرياضة منذ بداية مشواره المهني إلى أن وافاه الأجل المحتوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق اهله وذويه ومستمعيه ومشاهديه جميل الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون

كلمات البحث :إعلامي;توفيق الخذيري;وفاة