الاعلان رسميا عن تأسيس جبهة الخلاص الوطني.. وهذه هيكلتها

أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية رسميا اليوم الثلاثاء، عن تكوين جبهة « الخلاص الوطني » للتصدّي لما اعتبروه « انقلاب » رئيس الجمهورية قيس سعيّد « حتى إسقاطه وعودة الديمقراطية والشرعية ».

وتضم الجبهة أحزاب « حركة النهضة، حزب أمل، حراك تونس الإرادة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس، حراك « مواطنون ضد الانقلاب » ، اللقاء الوطني للإنقاذ، توانسة من أجل الديمقراطية، اللقاء من أجل تونس، اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية، تنسيقية نواب المجلس ».

وستتولى الهيئة التنفيذية للجبهة الإدارة السياسية والميدانية والإعلامية، وتتركب من: أحمد نجيب الشابي، سميرة الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، رياض الشعيبي، عمر الصيفاوي، سمير ديلو، يسري الدالي، سامي الشابي، محمد أمين السعيداني.

وتضم جبهة الخلاص ايضا لجنة الحريات يرأسها سمير ديلو ولجنة الحقوقية يرأسها رضا بالحاج ولجنة الاتصالات يرأسها جوهر بن مبارك و « لجنة منتدى لنفكر معا » يرأسها صلاح الدين الجورشي.

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