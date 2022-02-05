الاعلان عن القرارات الخاصة برزنامة الامتحانات الأسبوع المقبل

أعلنت المديرة العامة للمرحلة الأولى للتعليم الابتدائي بوزارة التربية، نادية العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أنه من المنتظر الإعلان خلال الأسبوع المقبل، عن القرارات الخاصة بالمؤسسات التربوية والسيناريوهات المحتملة في ظل الموجة الخامسة لانتشار فيروس كورونا.

وكشفت العياري بأن السيناريوهات المحتملة مرتبطة أساسا بنسق الوضع الوبائي وقرارات اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيرة الى أن القرارات المرتقبة ترتبط بالخصوص برزنامة الامتحانات (تغييرها أو الإبقاء عليها) مرجحة بقاء الرزنامة على حالها.

وأبرزت المتحدثة بأنه تم عقد سلسة من اللقاءات ضمت العديد من المتفقدين البيداغوجيين لتقييم مدى تقدم البرامج التعليمية وسيتم إثر ذلك تنظيم لقاء مع الشريك الاجتماعي للخروج بالقرارات النهائية حسب تقديرها.

من جهة أخرى، أفادت المديرة العامة للمرحلة الاولى للتعليم الابتدائي بأن انتشار الفيروس والعزوف عن التطعيم تسبب في غلق 372 من المؤسسات التربوية و 614 من الأقسام منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر 2021.

ولفتت نادية العياري الى أنه تم خلال العطلة الحالية (من 31 جانفي 2022 الى 5 فيفري الجاري) تنظيم حصص دعم وتدارك لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية والتلاميذ الذين تغيبوا عن الدراسة (بين 7 و10 أيام) جراء الاصابة بكوفيد-19 بعدد من المؤسسات التربوية.

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