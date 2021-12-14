الاعلان عن تأسيس «اللقاء الوطني للإنقاذ»

أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية ومستقلون وعدد من نواب البرلمان المعلقة اعماله في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، عن تأسيس « اللقاء الوطني للإنقاذ » قصد بلورة خطة إنقاذ لتحقيق الانقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات.

وكشف أحمد نجيب الشابي أحد المؤسسين في كلمته بأن هذا اللقاء ليس حزبا سياسيا ولا جبهة سياسية بل هو لقاء بين شخصيات وطنية تتوفر فيها مقاييس الحضور السياسي والخبرة ولها مقترحات للخروج من الأزمة مع ضرورة بلورة الأفكار في كل المواضيع.

ومؤسسو هذا اللقاء الوطني هم:

-أحمد نجيب الشابي

-غازي معلى

-فوزي عبد الرحمان

-محمود الماي

-آمال الورتاني

-وليد جلاد

-مهدي عبد الجواد

-الأسعد حجلاوي

-حسونة الناصفي

-مصطفى بن أحمد

-طارق الفتيتي

-عياض اللومي

-محمد أمين سعيداني

-فخر الدين بلقايد

كلمات البحث :اللقاء الوطني للإنقاذ;تأسيس