الاعلان عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع الفلاحي

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي يوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة الذي يصادف هذه السنة الذكرى 56 الجلاء الزراعي، على نقطة اعلامية حول القطاع الفلاحي بحضور عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث أعلن عن جملة من الاجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة.

وتمثّلت الإجراءات في :

- إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار، وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 رأس من الأراخي المؤصلة سنويا.

- إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد.

- إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي.

كما هنّأ الوزير العائلة الفلاحيّة الموسّعة بهذا العيد الوطني، متقدّما لهم بالشكّر على ما بذلوه من جهود خدمة لتونس، مؤكّدا عزم الحكومة على معاضدتهم بما يعزز دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني.

كلمات البحث :إجراءات;القطاع الفلاحي