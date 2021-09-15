الافراج عن المحامي المهدي زقروبة

أقرّت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء، الافراج المؤقت عن المحامي المهدي زقروبة المتهم في قضية ما يعرف بأحداث مطار تونس قرطاج الدولي.
وأوضح المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، بأن دائرة الاتهام اقرت ايضا الابقاء على قضية مطار تونس قرطاج الدولي من مشمولات انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس.
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