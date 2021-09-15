الافراج عن المحامي المهدي زقروبة

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إيداع المحامي مهدي زقروبة السجن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق ا ...

كف التفتيش في حق 4 نواب عن ائتلاف الكرامة وجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، عشي ...

‫الافراج عن جميع الموقوفين من جماهير الافريقي‬ أعلن المحامي التومي بن فرحات في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفرا ...