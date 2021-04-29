الحكم بالافراج عن سامي الفهري مقابل ضمان مالي بـ4 مليارات

اخر تحديث : 29/04/2021

سامي الفهري
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 29 أفريل 2021، قبول مطلب الإفراج عن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري مقابل تأمين كفالة قدرها 4 مليارات وذلك في ما يعرف بقضية « كاكتوس برود » و »التلفزة الوطنية ».
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن هذا القرار يتعلق بما يعرف بقضية « كاكتوس » ، التي جدت حيثياتها قبل الثورة في علاقة بمؤسسة التلفزة التونسية.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق