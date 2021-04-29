الحكم بالافراج عن سامي الفهري مقابل ضمان مالي بـ4 مليارات

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 29 أفريل 2021، قبول مطلب الإفراج عن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري مقابل تأمين كفالة قدرها 4 مليارات وذلك في ما يعرف بقضية « كاكتوس برود » و »التلفزة الوطنية ».
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن هذا القرار يتعلق بما يعرف بقضية « كاكتوس » ، التي جدت حيثياتها قبل الثورة في علاقة بمؤسسة التلفزة التونسية.
كلمات البحث :سامي الفهري;ضمان مالي
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