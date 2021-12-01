الافراج مؤقتا عن سمير الطيب

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت الافراج مؤقتا عن سمير الطيب وزير الفلاحة الأسبق.

كما تقرر الإفراج مؤقتا عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، مع اشتراط تأمين شخصين من بين هؤلاء الثلاثة، لمبالغ مالية قدرها 50 ألف دينار لأحدهما و300 ألف دينار للثاني.

وقد قررت الدائرة أيضا تحجير السفر على المتهمين الأربعة، وفق المصدر ذاته.

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