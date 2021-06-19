الامتحانات الوطنية ستتواصل بصورة طبيعية في كل ولايات الجمهورية

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، بالتنسيق مع وزارة التربية و اللجنة العلمية، أن الامتحانات الوطنية ستتواصل بصورة طبيعية في كل ولايات الجمهورية بما في ذلك الولايات التي يشملها الحجر الصحي.

وأكدت رئاسة الحكومة أنها ستضع كل الامكانيات حتى يتمكن التلاميذ من اجتياز هذه الامتحانات في أفضل الظروف.

وكانت رئاسة الحكومة قد قررت في وقت سابق من اليوم، إعلان الحجر الصحي الشامل وغلق الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق 400 ساكن على 100000 ساكن.

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