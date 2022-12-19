الانتخابات التشريعية: القائمة الأوليّة للفائزين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات اليوم الاثنين، عن القائمة الأوّلية للمترشّحين للانتخابات التشريعية الفائزين بمقاعد في مجلس نواب الشعب الجديد.
وفيما يلي القائمة الأوّلية:
تونس1:
باب بحر سيدي البشير: عادل البوسالمي
باب سويقة المدينة: آمال المؤدب
تونس2:
حلق الوادي: هشام حسني
حي الخضراء-المنزه: ثابت العابد
منوبة:
منوبة – دوار هيشر: علي بوزوزيّة
أريانة:
أريانة المدينة: نجلاء اللحياني
سكرة2: فاتن النصيبي
رواد1: أيمن البوغديري
رواد2: عبد الحليم بوصمة
قلعة الأندلس– سيدي ثابت: فيصل الصغير
بن عروس:
المروج-بئر القصعة: ماهر بوبكر الحضري
المروج- فرحات حشاد: وجدي الغاوي
رادس- مقرين: إبراهيم بودربالة
فوشانة: مراد خزامي
جندوبة:
جندوبة الشمالية-فرنانة: محسن هرمي
سوسة:
سيدي الهاني-القلعة الصغرى: محمود العامري
الزاوية-القصيبة-الثريات: يوسف التومي
النتائج الأولية بالدوائر الانتخابية بالخارج
فرنسا 2: عمر البرهومي
فرنسا 3: رياض جعيدان
إيطاليا: سامي بن عبد العالي
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