الانتهاء من إجلاء 85 تونسيا من تركيا

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بأنقرة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، لكافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمناطق المتضررة من زلزال تركيا ليوم 06 فيفري 2023 بإنتهاء عمليات الإجلاء، والتي كانت قد إنطلقت بتوجيهات سامية من قبل رئيس الجمهورية واستمرت بمجهود وطني طيلة مدة 03 أسابيع أمكن على إثرها إجلاء 85 شخصا وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ودعت سفارة تونس بأنقرة كافة المعنيين بالأمر إلى المبادرة وبصفة شخصية، في حالة إتخاذ قرار العودة إلى أرض الوطن، إلى القيام بذلك على نفقتهم وبوسائلهم الخاصة مع التأكيد مجددا على إستعداد كل من مصالح السفارة والقنصلية العامة التونسية بإسطنبول لتقديم كافة التسهيلات الإدارية المتعلقة بوثائق السفر وإدراج ولادات أبنائهم القصر غير المسجلين بدفاتر الحالة المدنية التونسية لتأمين إصطحابهم إلى تونس، في حالة الحاجة لذلك .

ودعت سفارة الجمهورية التونسية بأنقرة مجددا كافة أبناء الجالية التونسية الذين مازالوا يقيمون بالمناطق المنكوبة إلى مزيد توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات التركية المختصة والمبادرة، إن أمكن لهم ذلك، بالتنقل في أقرب الآجال المتاحة نحو مناطق أخرى آمنة.

وأكدت مصالح القنصلية العامة في إسطنبول، أنها على أتم الاستعداد لإستقبال جميع مكالامتهم الهاتفية والإجابة على كافة استفاراتهم بشأن هذا الموضوع وغيره من العمليات القنصلية اليومية.

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