الانطلاق في تطعيم المشمولين بالأولوية رقم 1 بالجرعة الثانية من تلقيح كورونا

شرعت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021، في تطعيم الإطار الطبّي والمواطنين البالغين من العمر 75 سنة فما فوق بالجرعة الثانية من اللقاح المضادّ للكورونا.

ويذكر أنّ حملة التلقيح الوطنيّة متواصلة ليومها الخامس والعشرين على التوالي في 30 مركز تلقيح موزّعة على كامل تراب الجمهورية، وأن عدد المسجّلين في منظومة evax بلغ إلى حدود صباح هذا اليوم 923345 مسجّل فيما بلغ عدد الملقّحين الإجمالي 104922.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax .

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