البحر شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية

اخر تحديث : 05/07/2020

رياح

تبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية خلال اليوم الأحد 5 جويلية 2020، حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل، أما نشراتنا التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب تقريبا بكافة المجالات البحرية.
الحرارة في تراجع طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 34 و39 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
بالنسبة لحالة السماء، من التوقع ظهور بعض السحب لا غير.


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