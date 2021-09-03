البحيري: إذا أثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم سأتبرع بعد نيل العقاب بكل ما أملك لخزينة الدولة

اخر تحديث : 03/09/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

نور الدين البحيري

توجه القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الجمعة، برسالة لمن اعتبر أنهم مفترون كاذبون عديمو الأخلاق والضمير، مضيفا بقوله: « بيني وبينكم القضاء والمحاكم وأذا اثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم اتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي استحق بكل ما أملك لخزينة الدولة » .

كما حمّل البحيري عبير موسي والداعمين والممولين لها مسؤولية كل ما يمكن ان يلحقها وعائلتها من اعتداء .


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