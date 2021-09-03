البحيري: إذا أثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم سأتبرع بعد نيل العقاب بكل ما أملك لخزينة الدولة

توجه القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الجمعة، برسالة لمن اعتبر أنهم مفترون كاذبون عديمو الأخلاق والضمير، مضيفا بقوله: « بيني وبينكم القضاء والمحاكم وأذا اثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم اتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي استحق بكل ما أملك لخزينة الدولة » .
كما حمّل البحيري عبير موسي والداعمين والممولين لها مسؤولية كل ما يمكن ان يلحقها وعائلتها من اعتداء .
كلمات البحث :البحيري;العقاب;خزينة الدولة
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