البحيري: حكومة المشيشي حمت البلاد من الفراغ لكن لسنا راضين عن أدائها

اعتبر نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أن حكومة هشام المشيشي حمت البلاد من الفراغ لكن مؤكدا أن الحركة ليست راضية عن أدائها بل تحتاج تطويرا وتوفير الحد الأدنى من مطالب التونسيين، وفق تعبيره.

وقال البحيري إن قرارات الحكومة ليست في مستوى التحدي والمطلوب أن تتحمل مؤسسات الدولة ككل مسؤولياتها.

وأكد البحيري أنه مع الحوار والتعاون بين مؤسسات الدولة، مع ضرورة التركيز على الحرب ضد الكوفيد-19 .

وأفاد البحيري بأن اللقاء الذي جمع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية تباحث بخصوص الوضع العام بالبلاد مع ضرورة الالتقاء بين مؤسسات الدولة والحوار غير الاقتصائي وأهميته في هذه المرحلة، نافيا طلب الحركة عدم بث الحوار بينهما.

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