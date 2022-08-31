البحيري: متمسّك بحقّي كاملا في مساءلة ومحاسبة المتورطين في احتجازي

طالب القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بكشف مراكز الاحتجاز السرية في تونس وإغلاقها، معلنا تمسكه بحقه في تتبع المورطين في وضعه قيد الإقامة الجبرية ومساءلتهم وعقابهم .

واتهم البحيري السلطة القائمة بتعطيل سير البحث والتحقيق في الشكايات التي رفعها ضد من وضعوه قيد الإقامة الجبرية ومن يقف وراءهم بغاية حمايتهم من المساءلة ومساعدتهم على الافلات من العقاب، وفق قوله.

وأكد البحيري تمسكه بحقه في مسائلة ومحاسبة المشتكى بهم وعقابهم وكشف مراكز الاحتجاز السرية وإغلاقها وتمكين المنظمات الحقوقية والانسانية الوطنية والدولية والاعلاميين من معاينتها .

ودعا البحيري كل المؤمنين بالحقوق والحريات لمساندته حتى لا يفلت احد من المحاسبة والعقاب و من أجل وضع حد لهذه الجرائم، على حد تعبيره.

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