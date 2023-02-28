البحيري يُقرر تعليق إضراب الجوع

أعلنت زوجة وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري أنه قرر مساء اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، تعليق إضراب الجوع الذي كان قد انطلق في تنفيذه منذ 13 فيفري الجاري.

وأوضحت سعيدة العكرمي أن البحيري اتخذ هذا القرار بعد فتح بحث ضد الذين اعتدوا عليه وتسببوا في إلحاق كسر بيده مما اضطره لإجراء عملية جراحية .

كما أكدت أن الأطباء وعائلته طالبوه بتعليق الإضراب نظرا لحالته الصحية المتدهورة.

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