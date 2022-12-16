البرلمان الأوروبي يقرّر عدم إرسال ملاحظين للانتخابات التشريعيّة في تونس

أعلن البرلمان الأوروبي في بيان له اليوم الجمعة، عن مقاطعة الانتخابات التشريعية في تونس التي ستُجرى غدا السبت 17 ديسمبر 2022.

كما قرّر البرلمان أيضا عدم إرسال ملاحظين، مؤكدا أنه كان بصدد متابعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد بما في ذلك قرار المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان ووضع حقوق الإنسان في البلاد وأيضا تقرير لجنة البندقية بخصوص الدستور الجديد والاطار التشريعي للانتخابات والاستفتاء.

يذكر أنها المرة الأولى منذ سنة 2011 التي يقاطع فيها البرلمان الأوروبي الانتخابات في تونس، حيث دأب على إرسال ملاحظين لمختلف المحطات الانتخابية وآخرها سنة 2019.

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