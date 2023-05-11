البرلمان: الإعلان عن تكوين 6 كتل برلمانية

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نحو تكوين جبهة برلمانية جديدة تضم 62 نائبا أكد رئيس كتلة الإصلاح الوطني "حسونة النّاصفي" اليوم الخميس، أنّ المشاورات متواصلة من أجل ت ...

إحداث مجموعة صداقة برلمانية سويسرية-تونسية صلب البرلمان السويسري تم في إطار الزيارة الرسمية التي أدّاها رئيس مجلس الشعب "محمد الناصر" إلى بارن يومي 21 و22 ...

مبادرة "لينتصر الشعب" تعلن عن تكوين كتلة برلمانية بـ42 نائبا قال عضو مبادرة لينتصر الشعب زهير حمدي خلال تنظيم المبادرة الداعمة لمسار 25 جويلية 2021، إ ...

البرلمان الصهيوني يوافق على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة قالت اليوم الاربعاء، الإذاعة الرسمية للكيان الصهيوني إن البرلمان الصهيوني "الكنيست" وافق على ...