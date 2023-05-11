البرلمان: الإعلان عن تكوين 6 كتل برلمانية

تمّ خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 11 ماي 2023، الاعلان عن تكوين 6 كتل نيابية، وذلك كالاتي:
كتلة صوت الجمهورية :
تضم 25 عضوا
آمال المؤدب: رئيس
حمادي غيلاني: نائب رئيس
الكتلة الوطنية المستقلة :
تضم 21 عضوا
عماد أولاد جبريل: رئيس
أيمن بن صالح: نائب رئيس
كتلة الأمانة والعمل :
تضم 20 عضوا
فخري عبد الخالق: رئيس
نور الهدى سبائطي: نائب رئيس
كتلة الأحرار:
تضم 19 عضوا
صابر المصمودي: رئيس
يوسف التومي: نائب رئيس
كتلة لينتصر الشعب :
تضم 15 عضوا
علي زغدود: رئيس
لطفي سعداوي: نائب رئيس
كتلة الخط الوطني السيادي:
تضم 15 عضوا
يوسف طرشون: رئيس
عبد الرزاق عويدات: نائب رئيس
كلمات البحث :برلمان;كتل برلمانية
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