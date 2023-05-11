البرلمان: الإعلان عن تكوين 6 كتل برلمانية

اخر تحديث : 11/05/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

كتل مجلس الشعب

تمّ خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 11 ماي 2023، الاعلان عن تكوين 6 كتل نيابية، وذلك كالاتي:

كتلة صوت الجمهورية :

تضم 25 عضوا
آمال المؤدب: رئيس
حمادي غيلاني: نائب رئيس

الكتلة الوطنية المستقلة :

تضم 21 عضوا
عماد أولاد جبريل: رئيس
أيمن بن صالح: نائب رئيس

كتلة الأمانة والعمل :

تضم 20 عضوا
فخري عبد الخالق: رئيس
نور الهدى سبائطي: نائب رئيس

كتلة الأحرار:

تضم 19 عضوا
صابر المصمودي: رئيس
يوسف التومي: نائب رئيس

كتلة لينتصر الشعب :

تضم 15 عضوا
علي زغدود: رئيس
لطفي سعداوي: نائب رئيس

كتلة الخط الوطني السيادي:

تضم 15 عضوا
يوسف طرشون: رئيس
عبد الرزاق عويدات: نائب رئيس


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق