البرلمان: المرأة التونسية حقّقت مكتسبات رائدة والواقع يفرض العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف

اعتبر مجلس نواب الشعب في بيان اصدره مساء اليوم السبت، عشية الاحتفال يوم غد الأحد 13 أوت 2023 بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق الذكرى السابعة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، أن المرأة التونسية حقّقت مكتسبات رائدة يجدر تثمينها والاعتزاز بها.

واعتبر البرلمان أن الواقع يفرض مزيد العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات.

وشدد مجلس الشعب على أنه لا بد من تكثيف المساعي لتطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، وللتجسيم الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة بما يضع حدّا لهذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.

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