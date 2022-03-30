البرلمان المُجمّد يُصوّت على إلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية

أعلن طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد الذي ترأس الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022.

والتأمت الجلسة العامة بحضور 116 نائبا منتمين لكتل: حركة النهضة، الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي)، الإصلاح، ائتلاف الكرامة، قلب تونس، وعدد من النواب المستقلين.

وينص القانون المُصادق عليه على ما يلي:

« إن مجلس نواب الشعب، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3و51 و80 و102 و110 منه:

الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

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الفصل الثاني : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين « الدولة التونسيّة.

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