البرلمان: تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إلى موعد لاحق

تداول مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه عشية اليوم الأربعاء، بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية المتعلّقة برد مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018، وقرّر إحالة المشروع مع رسالة الرد الى الجلسة العامة ليومي 14 و 15 أفريل 2021 للتداول ثانية وفق أحكام الفصل 81 من الدستور .

وقرّر المكتب من جهة أخرى تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الى موعد لاحق.

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