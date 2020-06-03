البرلمان يُسقط لائحة الدستوري الحر حول رفض التدخل الخارجي في ليبيا

رفض مجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء 4 جوان 2020، مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل بـ 94 صوتا و07 نواب محتفظين ورفض 68 نائبا.

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان قد أودعت يوم الإثنين 04 ماي 2020، بكتابة مجلس نواب الشعب، مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، على إثر ما اعتبرته « تحركات غامضة ومخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا » .



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