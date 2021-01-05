البرلمان يعقد اليوم جلسة عامة لتنقيح نظامه الداخلي

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 05 جانفي 2021، والأيام الموالية جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ويتضمّن مشروع التنقيح، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، مراجعة لعدد من الفصول وإلغاء فصول وإضافة فصول أخرى تمحورت كلها حول جملة من الأهداف والتطلعات التي اجتهدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية في بلوغها، واتخذتها نبراسا لها في كل أشغالها في إطار من التوافق .

وتمثلت هذه الأهداف بالأساس فيما يلي:

-الرفع من الأداء التشريعي للبرلمان،

-تطوير ممارسة الوظيفة الرقابية،

-مزيد ضمان حقوق المعارضة في المشاركة الفعلية في الشأن البرلماني،

-مزيد تنظيم علاقة البرلمان ببقية السلط والمؤسسات،

-دعم الشفافية ومزيد تكريس سياسة الانفتاح والتشاركية،

-دعم التبادل الالكتروني واستعمال التكنولوجيات الحديثة .

-إقرار أحكام دائمة لضمان استمرارية ممارسة المؤسسة الدستورية لوظائفها في الظروف الاستثنائية.

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