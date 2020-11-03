البرلمان يعقد جلسات حوار مع عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال انعقاده يوم أمس الاثنين، عقد جلسات عامة للحوار مع عدد من الوزراء بالحكومة ومع محافظ البنك المركزي.

وستكون جلسات الحوار على النحو التالي:

*يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 للحوار مع محافظ البنك المركزي.

*يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، تخصّص حصّتها الصباحيّة للحوار مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعيّة وحصّة بعد الظهر للحوار مع وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي.

*يوم الاثنين 9 نوفمبر2020 لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.

*يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع قانون عدد 104 /2020 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.

*يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن تُخصّص الحصّة الصباحيّة للحوار حول القضاء الإداري والمالي وحصّة بعد الظهر للحوار حول القضاء العدلي.

وقرّر المكتب من جهة أخرى دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

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