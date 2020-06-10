البرلمان يُسقط لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي

أسقط مجلس نواب الشعب منذ قليل، اللائحة التي تقدّمت بها كتلة إئتلاف الكرامة والتي تهدفُ إلى « مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها « وذلك بعد تصويت 77 نائبا لصالح اللائحة مقابل احتفاظ 46 نائبا ورفض 5 آخرين.

يُشار إلى أن قبول اللائحة يتطلب تصويت 109 نائبا بـ « نعم » .

وفيما يلي نص اللائحة المعدلة في نسختها النهائية والتي لم تحظى بالقبول:

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