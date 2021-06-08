البرلمان يُصادق على اتفاق قرض بقيمة 247 مليون أورو

صادق نواب مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون عدد 19/2021 برمّـته بموافقة 107 نائبا واحتفاظ 5 نواب ودون رفض.
ويتعلق مشروع القانون بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19.
وتُقدّر قيمة القرض بـ 247.800.000 أورو.
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