البرلمان يُصادق على اتفاق قرض بقيمة 247 مليون أورو

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قرض من البنك الألماني للتنمية لتونس بـ100 مليون أورو يُوقع وزير الاستثمار والتعاون الدولي الاثنين المقبل 25 سبتمبر 2017، اتفاق قرض مع المديرة ...

مساعدات مالية لانتعاش الاقتصاد المصري بقيمة 500 مليون أورو أعلن رئيس المفوضية الأوروبية "جوزيه مانويل باروزو" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري محمد م ...