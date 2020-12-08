البرلمان يُصادق على 21 فصلاً من مشروع قانون الماليّة لسنة 2021

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مسائية اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، على 21 فصلا من مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعد إدخال تعديلات على البعض منها من جهة المبادرة.

ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة أشغالها غدا الأربعاء في حدود الساعة الواحدة ظهرا، على أن يفسح المجال للجنة التوافقات للإجتماع على الساعة التاسعة صباحا للنظر في بقية تعديلات فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021.

يُشار إلى أن الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ، ينصّ على أن مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.

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