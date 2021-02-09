البرلمان يُصوّت على نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية أممية

صوت نواب مجلس الشغب اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، على قرار نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة بموافقة 110 نائبا واحتفاظ 04 نواب مقابل رفض نائبين.

يُشار إلى أن أمرا رئاسيا صدر يوم 22 ديسمبر 2020، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتم بمقتضاه نشر وحدة مروحيات تونسية تحت راية الأمم المتحدة لدعم البعثة الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى،

وحسب نص الأمر الرئاسي، تتكون الوحدة من 125 عسكريا تونسيا، وهي مكلفة بمهام التدخّل الجوي السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ.

وستتولى الوحدة أيضا تأمين وخفر التنقّلات، والاستطلاع الجوي، ونقل الشخصيات والإخلاء الصحي، في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى MINUSCA.

وحدد الأمر مدة انتشار وحدة المروحيات، بسنة واحدة وهي فترة قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية.

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