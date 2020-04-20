البرلمان يُقرر تنظيم جلستي حوار مع الحكومة

أقر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه عن بُعد اليوم الاثنين، بعد الإطلاع على مراسلة واردة من رئاسة الحكومة، تنظيم جلستي حوار مع الحكومة في إطار خليّة الأزمة يوم الإربعاء 22 أفريل 2020 بحضور وزير الداخلية، وجلسة أخرى يوم الخميس 23 أفريل 2020 في حصة أولى تضمّ كلاّ من وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة وزير النقل واللوجستيك وحصّة ثانية تضمّ وزير التجارة ووزير الشؤون المحليّة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما نظر المكتب في طلب تشريك رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج ومكتب لجنة التنمية الجهوية في اجتماعات خلية الأزمة ، وأقر أن يكون تشريك مكاتب اللجان بالحضور في خلية الأزمة مرتبطا بالمواضيع المطروحة.

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